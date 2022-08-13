Отбойные течения на пляжах Приморья в 2022 году: чем опасны и как распознать

При попадании в отбойное течение самое главное - не паниковать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отдых на море — лучшая возможность расслабиться от городской суеты и насладиться природой. Но всегда надо помнить, что в воде может образоваться отбойное течение, которое нередко становится причиной гибели. С начала купального сезона в Приморье утонули 20 человек, 6 из них – дети. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет, как распознать отбойное течение и обезопасить себя.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Отбойное или разрывное течение, РИП (RIP CURRENTS), отбойная волна или тягун – вид морских и океанических прибрежных течений, направленных под прямым углом от берега.

Такие течения могут возникнуть во время прилива на любом пляже у самого берега. Волны одна за другой накатывают и приносят все больше и больше воды, которая затем с разной скоростью уходит обратно в море, образуя обратное течение. Зрелище немного напоминает реку. Скорость движения воды может достигать 2,5 метров в секунду – с таким течением не может справиться ни один пловец.

ЧЕМ ОПАСНО

Отбойное течение, чаще всего, никак не проявляет себя, пока туда не попадешь. При этом столкнуться с ним можно у самого берега.

Бессмысленно сопротивляться ему — даже профессионалы не справятся с такой скоростью. В результате можете потерять много сил. Инстинкт самосохранения заставляет плыть обратно к берегу, против течения, а на деле нужно двигаться вдоль побережья.

Выбравшись из канала, достаточно проплыть не больше двадцати метров и затем можно повернуть к берегу. Очень важно постараться не паниковать, РИП не водоворот и человека на дно не затягивает, потому что верхний поток воды поддерживает попавшие в него предметы, а не накрывает. К тому же отбойное течение обычно не слишком длинное, его сила слабеет примерно в 100 метрах от берега.

ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ

Это течение возникает в проливах между островами и косой, но столкнуться с ним можно на побережье неглубоких морей с пологими берегами и в океане. Такое явление может встретиться даже в озерах, на косах и отмелях.

В Приморье можно встретить на многих пляжах, в том числе и на популярных, среди которых Шамора и Ливадия.

КАК РАСПОЗНАТЬ

Со стороны отбойное течение выглядит как канал или узкая река в морском массиве.

Можно обнаружить РИП заранее, благодаря некоторым признакам: бурлящий поток воды, расположенный перпендикулярно к берегу, или же гладкая лента воды посреди волн.

А еще в отбойном течении вода меняет цвет, резко выделяясь среди остальной массы. Полоса пены, которая движется обратно в открытое море, также должна насторожить.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ОКАЗАЛСЯ В НЕМ

Не паникуйте! Чаще всего это чувство приводит к трагедии, ведь поддавшись ему люди перестают думать рационально и совершают действия, которые никаким образом не помогают им выжить в стремительном водном потоке.

Не боритесь с водой, не пытайтесь выгрести обратно на берег – вы не продвинетесь ни на метр в нужном направлении, вас все время будет уносить назад, в конце концов, вы просто выбьетесь из сил.

Постарайтесь выплыть из течения в сторону параллельно берегу, и если течение неширокое, то вы быстро выберетесь, а после начните двигаться к берегу.

Что делать, если ситуация не позволяет выплыть в сторону? Повторимся, отбойное течение тащит не под воду, а в океан, но оно довольно быстро ослабевает по мере отдаления от берега. Поэтому постарайтесь расслабиться и подождите, пока РИП сбавит темп. Как только вы это почувствуете, начните грести в сторону.

Если вы не в состоянии сделать ничего из вышеперечисленного, самое главное – сохранять максимально возможное спокойствие и энергию, чтобы дождаться помощи от окружающих.

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