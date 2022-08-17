Приморский дельфинарий. Архив КП. Фото: Антон ПИКУС

Во время шоу в Приморском океанариуме жители столкнулись с неприятным зрелищем, неизвестный успел запечатлеть шокирующую часть представления на видео. Дельфин-афалина выпрыгнул на помост к тренеру с небольшой раной, из которой сочилась кровь. Кадры «Комсомольской правде – Владивосток» предоставили источники в учреждении и подтвердили информацию. Однако заметим, что в правдивости произошедшего стоит сомневаться. На видеозаписи не видно признаков, которые характеризовали бы именно приморский дельфинарий. По информации источников, произошло все в начале августа 2022 года.

Предоставлено редакции. Фото: КП – Владивосток

В то же время скандал вокруг Приморского океанариума продолжает набирать обороты. Официально известно, что природоохранные прокуроры нашли несколько нарушений в условиях содержания животных. Несколько белух получали раны о гидроизоляцию. Материал отслаивается от стенок бункеров. Вероятно, эта же учесть настигла и дельфина. В воде нашли ржавчину, а система обеззараживания не справляется с фильтрацией жидкости.

Предоставлено редакции. Фото: КП – Владивосток

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в учреждении заболели несколько сотрудников – у них нашли возбудители условно-патогенных инфекций. Официально в дирекции океанариума утверждают, что проверка работников не показала никаких признаков у них золотистого стафилококка. В отношении дирекции заведены два административных дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор подписал соответствующее постановление.

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