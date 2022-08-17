Капитальный ремонт ждет образовательные учреждения во Владивостоке

Работы проводят специалисты предприятия «Содержание городских территорий». Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Во Владивостоке у школы №74 появится новый тротуар. Специалисты предприятия «Содержание городских территорий» монтируют бортовые камни и укладывают основание пешеходной зоны, а следующее по плану – асфальтирование. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Дорожники планируют полностью уложить асфальт на тротуаре к началу нового учебного года. Кроме этого дорожники восстанавливают трассы на Фастовской, участке от Золотого моста в сторону поворота на Русский остров, Суханова и на других улицах.

Всего во Владивостоке планируют провести комплексный ремонт 29 участков. Их отремонтируют за счет субсидии и городского бюджета, а улицы Давыдова, Калинина и Нейбута обновят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кстати, во Владивостоке ремонтируют школы перед новым учебным годом.

Во Владивостоке обновляют не только дороги, но и здания. Так, детский сад №45 на Казанской, 5, планируют капитально отремонтировать примерно до 15 октября. До этого времени юные жители приморской столицы будут находиться в ближайших учреждениях дошкольного образования.

Как рассказал начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский, детей перевели в целях безопасности, а также чтобы не нарушать их процесс образования. Пока идет ремонт, с родителей не будут брать деньги за присмотр и уход за их чадами.

В управлении содержания жилищного фонда отметили, что работы идут строго по графику и, если погода не будет ухудшаться, ремонт закончится вовремя.

Напомним, что во Владивостоке ремонтируют два подземных перехода на центральной площади. По плану работы должны закончиться до конца октября, но подрядчик постарается сделать все раньше.

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