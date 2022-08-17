Тематическая иллюстрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Труп мужчины нашли местные жители на пляже в районе Санаторной утром, 17 августа. Полицейские устанавливают личность усопшего.

В администрации Владивостока рассказали, что информация об ужасной находке поступила в 9 утра. В это же время на место происшествия выдвинулись полицейские.

Очевидцы отмечают, что во время работы правоохранителей труп был огорожен красно-белой лентой, и затем его увезли.

Сейчас делом занялся приморский Следком. В ведомстве сообщили, что проводится доследственная проверка. Не исключено, что мужчина мог погибнуть в результате несчастного случая, однако это предстоит еще выяснить. «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

Напомним, ранее издание писало, что в этом году в Приморье за купальный сезон утонуло 20 человек, из которых шестеро – дети. Недавно МЧС дополнило печальную статистику еще одним человеком. Последние два случая зафиксировали 14 августа. Один из них – на Санаторной.

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