Детей отправили в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2». Фото: Евгения ГУСЕВА

Новое массовое отравление детей произошло в Приморье. В этот раз пострадали ребята из лагеря «Юнга» во Владивостоке. Прокуратура проводит проверку.

Как рассказали представители ведомства, произошло все 17 августа, и информация начала быстро появляться в местных СМИ и Telegram-каналах. В лагере отдыхал 261 ребенок, на плохое самочувствие пожаловались 24 человека. С признаками пищевого отравления ребят госпитализировали в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2». Специалисты Роспотребнадзора взяли все необходимые смывы и пробы.

Лагерь посетил прокурор Советского района во Владивостоке Максим Муравьев. Ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований.

Не первый раз в лагере «Юнга» происходит подобная ситуация. Такое уже случалось в 2019 году. Тогда с признаками заболевания желудочно-кишечного тракта госпитализировали около 20 детей.

Напомним, что в конце июля из лагеря «Юность», который находится в Артеме, госпитализировали 45 человек, 42 из них – дети. У пострадавших обнаружили РНК Norovirus G2. Норовирус – причина примерно каждой шестой острой кишечной инфекции.

ОБНОВЛЕНИЕ: следственный комитет Приморья завел уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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