Во Владивостоке лагерь «Юнга», в котором массово отравились дети, приостановил свою работу

У 19 человек оказалась кишечная инфекция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После массового отравления детей в лагере «Юнга» проверку начала не только прокуратура, но и приморской Роспотребнадзор. Специалисты ведомства отобрали пробы воды и продуктов, и результаты оказались не утешительными. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, очаг инфекции на данный момент локализован. И пока специалисты проводят бактериологические лабораторные исследования, детский лагерь «Юнга» закрывается на неопределенное время. Материалы про массовое отравление направили в суд, а также в следственный комитет Приморья

Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения в лагере: рядом друг с другом хранились несовместимые продукты при неправильной температуре, а некоторые сотрудники оставляли свои вещи на кухне.

Кишечную инфекцию обнаружили у 19 человек: у 18 детей и одного взрослого. Еще у некоторых оказалась острая респираторная вирусная инфекция. Всех людей госпитализировали, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, что 17 августа несколько человек из лагеря пожаловались на плохое самочувствие. С признаками пищевого отравления 24 человек увезли в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2». После этого случая делом занялась прокуратура Советского района.

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