Сотрудники обвиняют во всем оуководство. Фото: Антон ПИКУС

Всплыли новые детали скандальной истории о Приморском океанариуме. Управление Россельхонадзора по Приморскому краю и Сахалинской области провело проверку и вывило многочисленные нарушения краевой жемчужине. Обе стороны конфликта утверждали разное. Федеральные органы пролили свет на события.

После того, как в социальных сетях опубликовали информацию о болеющих диареей подопечных океанариума, а также появились по-настоящему жуткие кадры с якобы больным моржом Мишей и другими мормлеками, в одном из популярных мест Владивостока прошла проверка. Результаты ее, мягко говоря, печальные.

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения в океанариуме. Стенки и дно бассейнов и аквариумов покрыты ржавчиной и имеются острые края, об которые мормлеки могут пораниться, также есть повреждения от зубов подопечных. Поверхность бассейнов не обновляется по мере изнашивания, а чистка проводится не регулярно. Специалисты взяли пробы воды и корма для проверки.

Сотрудники океанариума признались, что руководство на протяжении нескольких лет халатно относилось к мормлекам и не соблюдало требования по их содержанию. Директор дельфинария Игорь Костычев вместе с тренерами Северином Леуновым, Антоном Орловым и Дарьей Казак обвинили начальство в нерациональной трате денег.

Материалы исследования направили во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Как ранее писала «Комсомолка», дирекция была уверена, что пройдет все проверки.

Напомним, что история началась с видео, которые стали стремительно распространяться в социальных сетях. На жутких кадрах якобы воспитанники Приморского океанариума с признаками серьезных заболеваний и травм. А заварила всю эту кашу зоозащитница и активистка Нина Зырянова. По словам директора океанариума Александра Зайцева, мотив скандала довольно прост – деньги, а животные в прекрасном состоянии, болеет только один дельфин Вася. Однако противники учреждения утверждают, что в нецелесообразных тратах виновна именно дирекция. Соответствующее обвинение расписано в жалобе тренеров к генеральной прокуратуре.

Огласка этой запутанной истории вышла за пределы Приморья: министерство образования и науки РФ начало проверку, также по социальным сетям «гулял» обращение адресованное Россельхознадзору и генеральной прокуратуре Российской Федерации. Отправитель документа – руководитель Росприродназдора Светлана Радионова.

Позже выяснилось, что настоящим зачинщиком скандала была не Нина Зырянова, а Игорь Костычев, который сам попросил зоозащитницу дать этому беспределу огласку.

Подробности душераздирающей истории вы можете прочитать в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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