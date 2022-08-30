ФОТО: ТК AlekseevDNS

Обсуждение по поводу благоустройства пляжа на Патрокле во Владивостоке состоится в среду, 31 августа. Организаторы проекта в лице мэра Константина Шестакова, местных архитекторов, урбанистов и инициатора идеи приморского миллиардера и совладельца DNS Дмитрия Алексеева приглашают горожан принять участие в коллективном совете и высказать свое мнение по поводу большой стройки.

Мероприятие пройдет на территории заасфальтированной парковки на Патрокле. Начало запланировано на 18:00. Помимо мэра и Алексеева на площадке выступят сооснователь архитектурного бюро Concrete Jungle Феликс Машков и урбанист, лидер движения Решение.Город Антон Савенко.

ФОТО: ТК AlekseevDNS

– Пока нет ни архитектурного проекта, ни сроков. Это запуск инициативы, и мы расскажем о принципах и видении. Проект большой и сложный, поэтому без участия и поддержки большого количества жителей Владивостока ничего не получится. <…> А если жители поддержат, то проект точно состоится, и будут решены все проблемы, – подчеркнул глава «ДНС» в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что ранее во Владивостоке состоялся архитектурный воркшоп насчет организации общественного пространства на Патрокле. В нем приняли участие жители района, архитекторы, представители правительства края, администрации Владивостока и Дирекции общественных пространств. Так, участники собрания выявили «болевые» точки территории, в их числе – автомобилисты-дрифтеры, которые зимой устраивают там гонки. Подавляющее число голосов местные отдали за сохранение природной ценности расположенного на территории участка озера и его естественного ландшафта.

Также в прошлом году горожан опросили насчет общественного пространства. Согласно результатам, 97% проголосовавших убеждены в необходимости реализации проекта. 39,2% выступили за создание зон для отдыха и спорта, а 60,8% (208) – за экологический вариант благоустройство с озеленением. В руководстве региона пообещали оказать финансовую поддержку инициативе.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал про то, как в столице Приморья на месте старого заросшего путсыря появилось полноценное общественное пространство – Нагорный парк. Этот проект стал возможен благодаря усилиям Дмитрия Алексеева и Concrete Jungle. Открылась новая городская достопримечательность 1 июля 2022 года, а уже в этом году, так же в начале июля, миллиардер анонсировал масштабные изменения пляжа на Патрокле. Он рассказал, что у него родилась «новая мечта. Сделать на Патрокле самое крутое в стране общественное пространство у моря».

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