В Приморье свора бездомных собак покусала семилетнего мальчика

Ребенок возвращался домой со школы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бездомные собаки продолжают держать в страхе жителей Приморья. На этот раз жертвой нападения стал семилетний мальчик. О случившемся рассказала мама школьника.

По словам женщины, произошло все в южном районе Находки, а именно возле Спортивной, 41. Ее сын после школы возвращался домой, но по дороге на него напали три бродячие собаки.

Животные покусали ногу мальчика, его портфель и немного порвали куртку. К счастью, ребенок не пострадал, но явно сильно испугался. Отогнали собак дворники, находившееся рядом.

В комментариях под постом приморцы предлагают радикальный способ решения проблемы – травить безнадзорных животных. Другие же советует их стерилизовать. Жители Находки и вовсе не поверили в написанное.

- Живу в Южном, ребенок в школу ходит, видит собак, но ни разу ни одна не кинулась. Если дети сами не будут применять агрессию в их сторону, никто и не укусит. Учите своих детей любить животных.

Напомним, что с января 2022 года в Приморье действует режим повышенной готовности для органов, контролирующих ЧС. Для отлова бездомных собак в феврале 2022 создали мобильную группу.

Рассказать о местонахождении четвероногих приморцы могут по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333 или в чат-бот в мессенджере Телеграм.

Некоторые люди пытаются бороться с проблемой самостоятельно. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об атаке догхантеров, из-за которой пострадали не только безнадзорные собаки, но и домашние.

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