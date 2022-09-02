Во время фестиваля «Я, мы, тигр» фуникулер во Владивостоке будет работать до полуночи

На фестивале юных жителей города ждет масштабная программа. Фото: Администрация Владивостока

В воскресенье, 4 сентября, во Владивостоке работу фуникулера продлят до 00:00. Как рассказали в городском управлении транспорта, связано это с проведением фестиваля детства и юношества «Я, мы, тигр».

Масштабный фестиваль «Я, мы, тигр» начнется во Владивостоке 4 сентября. Во время мероприятия в центре приморской столицы для юных жителей города установят фуд-корт, бассейн с роботами, видео-будку для поздравлений, а также организуют различные мастер классы.

Фестиваль организовывают в рамках культурной программы VII Восточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра в 2022 году.

4 сентября для жителей и гостей Владивостока выступит Клава Кока, L`One и другие популярные исполнители.

Интересные мероприятия развернутся не только в центре города. В Приморском краевом отделении Русского географического общества по адресу Петра Великого, 4, с 12:00 до 16:00 пройдет серия лекций, на которых гостям расскажут про хозяина тайги – амурского тигра.

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