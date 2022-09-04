Тигриный забег объединил почти 2,5 тысяч юных приморцев. Фото: Администрация Владивостока

Большой фестиваль детства и юношества «Я, мы, тигр» стартовал во Владивостоке. Мероприятие началось с Тигриного забега на Корабельной набережной и объединило почти 2,5 тысяч юных приморцев, которые пробежали дистанцию в 500 метров.

Мэр Владивостока Константин Шестаков приветствовал мальчиков и девочек на фестивале. Он поздравил молодежь с новым учебным годом и пожелал им спортивных достижений, успехов в учебе творчестве.

Фестиваль запустили малыши на беговелах – они вышли на старт первыми. Затем к ребятам присоединились совсем юные бегуны в возрасте шести-семи лет. Атлетам вручили сладкие призы и заслуженные медали, кто-то даже подготовил специальный костюм.

Фестиваль запустили малыши на беговелах. Фото: Администрация Владивостока

– Мы с мамой даже костюм тигра приготовили. Хочу получить медаль, поэтому побегу, – делится впечатлениями маленький Алексей.

Наравне с маленькими мужчинами выступили девочки. Как рассказала одна из участниц Марина, на массовый забег она пришла в компании друзей:

– Я с подружками и сестрёнкой побегу. Я люблю бегать и очень хотела поучаствовать в таком забеге. Здесь весело и красиво.

Помимо спортивной части мероприятия, для жителей приморской столицы запланированы мастер-классы и концерты. В конце большой программы для жителей города выступит певица Клава Кока и отработает праздничный фейерверком.

Наравне с маленькими мужчинами выступили девочки. Фото: Администрация Владивостока

Отметим, что праздник на центральной площади Владивостока продолжается сегодня, 4 сентября. Также акции проходят на Корабельной набережной и в Адмиральском сквере. Организаторами праздника выступает администрация Владивостока, «Центр по изучению и сохранению популяции Амурского тигра», краевое правительство, фонд Росконгресс, министерство природных ресурсов и экологии РФ, Приморское краевое отделение Русского географического общества.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, что для учащихся 7-9 классов школ Владивостока в рамках фестиваля «Я, мы, тигр» откроют полосу препятствий. На дистанции в один километр ребята смогут попробовать свои силы в разнообразных испытаниях: в эстафете ГТО на гимнастических брусьях, в кубе-паутине, метании в цель и других упражнениях. Испытать себя можно с 13:00 до 18:00. Церемония награждения начнется в 18:30 на площадке забега.

ПО ТЕМЕ:

Выяснилось имя приглашенной звезды, которая даст бесплатный концерт в столице Приморья

Клава Кока выступит во Владивостоке 4 сентября в честь Тигриного форума (подробнее)

«Тигриная» полоса препятствий ждет своих героев на Корабельной набережной во Владивостоке

Участников спортивного состязания ждут физические нагрузки и памятные призы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.