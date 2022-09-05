Билан на территории кампуса ДВФУ. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Во Владивостоке стартовал II Международный форум по сохранению тигра, в котором приняли участие 11 стран в понедельник, 5 сентября. Одним из спикеров пленарной сессии стал Дима Билан, известный певец, который неравнодушен к судьбе редкого тигра. «Комсомолка» была в числе тех, кто побеседовал со знаменитостью и сфотографировал известного хранителя кошек и единственного российского победителя Евровидения.

Певец не раз участвовал в форумах по сохранению вымирающих животных, а также освещал проблемы экологии. В 2020 году он выпустил альбом, посвященный этому, и назвал его «Вторая жизнь». Кстати, Дима Билан активно выступает за переработку пластика. Кроме того, известна особая любовь Билана к кошачьим. Кстати, полная версия материала о визите артиста с кадрами его выступления на форуме уже доступна в отдельной статье «КП».

Он давал приют и оказывал помощь многим бездомным кошкам, а в 2021 году даже стал «хранителем» леопарда, которого нарек звучным именем Виктор. Напомним, что за историей этого уникального леопарда «Комсомолка» следит уже давно. Виктор обожает появляться перед фотокамерами и становиться центром всеобщего внимания.

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