Трех выживших туристов на Ключевской сопке отправили в больницу

Людей доставили в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Фото: КГКУ «ЦОД»

6 сентября трех выживших туристов из 12 человек эвакуировали на вертолете с высоты 3300 метров. Люди ждали помощи с 3 сентября в домике вулканологов. Спасательную операцию замедляли плохие погодные условия: осадки, сильный ветер и туман. Один из участников экспедиции, который, как выяснилось, оказался гидом, спустился в дом самостоятельно с 4158 метров. Его осмотрели медики, мужчина обморозил руки и ноги. Остальные два человека в относительном порядке.

Людей доставили в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района. Там их передали медикам, которые доставили пациентов в больницу. Что касается тел погибших, спасатели КГКУ «ЦОД» остаются на месте, чтобы принять решение о том, как будет проходить эвакуация. Все станет наиболее ясно, как только специалисты получат наиболее точный прогноз погоды.

Людей уже осмотрели медики. Фото: КГКУ «ЦОД»

Напомним, Следственный комитет завел уголовное дело после этих печальных событий, а также задержал одного из подозреваемых – руководителя туристического агентства ООО «Экстрим Тайм». Также следователи уже установили полные анкетные данные туристов. Погибшие прибыли из разных городов страны: Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень-на-Оби, Электросталь, Магнитогорск. Специалисты по мере возможности стараются связать с родственниками тех, кто оставил свою жизнь на Ключевской сопке.

В Главном управления МЧС России по Камчатскому краю продолжает работать горячая линия. По телефону 8 (4152)30-10-99 родственники могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон горячей линии работает круглосуточно.

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