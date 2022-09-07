Владимир Путин: за последние семь лет темпы роста промышленного производства в ДФО превосходят среднероссийские показатели

Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

За последние семь лет Дальний Восток демонстрирует высокие темпы роста промышленного производства. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания на VII Восточном экономическом форуме.

– На Дальнем Востоке прошли обкатку уникальные налоговые, административные и таможенные преференции. С их помощью реализуются большие проекты в таких отраслях как газохимия и судостроение, биотехнологии, энергетика. За последние семь лет объемы промышленного производства в макрорегионе выросли примерно на четверть, что выше, чем в целом по стране на треть.

По словам президента, опережающее развитие ДФО продолжат стимулировать, используя новые и передовые меры господдержки. Будут сформированы лучшие глобальные конкурентноспособные условия для ведения бизнеса, и создан благоприятный деловой климат для привлечения в Россию современных технологий и продуктов с высокой добавленной стоимостью на Дальний Восток.

– Нужно развивать экономику региона, используя новые меры поддержки. В том числе донастраивать механизмы ТОРов (территория опережающего развития, – прим. ред.), создавая благоприятный климат. Россия – едва ли не единственная страна, способная полностью обеспечить себя природными ресурсами. Дальний Восток здесь играет существенную роль: нефть и природный газ, уголь, металлы, лес, водные биоресурсы… По всем этим позициям регион является важнейшим поставщиком как за рубеж, так и для внутреннего пользования.

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