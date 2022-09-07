В Приморье дом на проезжей части заблокировал путь в аэропорт

Приморцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Неожиданная преграда появилась на дороге в селе Соколовка. На проезжую часть водой смыло чей-то домой.

Кадры из села Соколовка в Лазовском районе появились в социальных сетях. На ролике одноэтажный дом стоит явно не там, где следует. Здание оказалось прямо на проезжей части и мешало водителям проехать. Судя по всему, по этой дороге люди добирались до аэропорта.

Скорее всего, дом оказался на дороге из-за потопа, который образовался из-за тайфуна Hinnamnor. Непогода принесла много неприятностей жителям Приморья. Сильнейший удар стихии обрушился на Партизанск. Некоторым приходилось ходить по дому в резиновых сапогах.

Из-за тайфуна 18 населенных пунктов оказались заблокированы. В Лазовском, Партизанском и Чугуевском районах спасатели эвакуировали 96 человек. На многих дорогах ввели ограничения.

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