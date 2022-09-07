«Это всерьез»: как столицу Приморья хотят избавить от автомобильных пробок

План развития города мэр презентовал во время Восточного экономического форума. Фото: Администрация Владивостока

На площадках Восточного экономического форума представили мастер-план по развитию Владивостока, который разрабатывался специально по поручению президента России Владимира Путина. Презентовал стратегию мэр города Константин Шестаков. Из интересного – превращение неиспользуемых железнодорожных веток в легкое метро. Это один из способов избавить горожан от бесконечных и надоевших пробок, заявил глава дальневосточной столицы на полях ВЭФ-2022.

В плане развития Владивостока четыре ключевых момента: городская среда, развязки с дорогами и общественным транспортом, создание нового облика для социальной инфраструктуры и развитие экономики. Некоторые идеи уже привели в жизнь (среди них, например, проекты благоустройства), а другие пока находятся в стадии разработки. План легкого метро сейчас только обсуждается.

– Проект рассматривается всерьез, потому что это та инфраструктура, которой частично обладает Владивосток. Легкое метро задействует ту инфраструктуру, которая имеется, – рассказал Шестаков.

Об очертаниях метро во Владивостоке говорить пока рано. Напомним, ранее схожей амбицией поделилось проектное бюро Concrete Jungle. Пусть Константин Владимирович называет наземное метро «осязаемой» идеей, в Дальневосточном филиале РЖД с этим не согласились. По оценкам специалистов, загрузка путей в пределах Владивостока, а также увеличение экспортных перевозок, ставит задумку под сомнение. Остается подождать и посмотреть, насколько «легкое» метро проектно отличается от «наземного». В свою очередь, ДВЖД так или иначе продолжает развивать внутригородские электрички. В обозримом будущем появятся новые остановочные платформы в самых популярных и многолюдных местах: в районе стадиона «Динамо», мыса Кунгасный и на Третьей Рабочей.

Напомним, что, по словам Константина Шестакова, перед ними сейчас стоит весьма амбициозная задача превратить Владивосток в один из федеральных центров и город-миллионник. В таком случае метро стало бы одним из самых комфортных способов передвижения жителей самого автомобилизированного города Дальнего Востока. Ранее мы писали, что мастер-план дальневосточной столицы еще прорабатывается – экономическую отчетность идеи поручил пересмотреть полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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