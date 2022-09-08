Тайфун Hinnamnor не только принес в Приморье разрушения, но и подарил удивительные кадры природы

Блогер путешествовал в бухте Спокойная. Фото: принтскрин видео.

Тайфун Hinnamnor нанес сильнейший удар по Приморью 6 сентября. На погоду в крае он прекратил влиять 7 сентября, но оставил после себя ужасные последствия в виде потопов, размытых дорог и разрушенных мостов. И пока одни жители страдали из-за удара непогоды, другие увидели нечто прекрасное в разрушительной и мощной стихии. Известный видеограф Антон Конобиевский снял бушующий тайфун и поделился роликом на различных площадках в интернете.

Блогер запечатлел удивительные кадры в бухте Спокойная. Сначала он снимал все на фотокамеру, но после воспользовался дроном. Иногда Антону приходилось преодолевать огромные заросли, чтобы добраться до красивых пейзажей, но пара царапин ничто, по сравнению с увлекательной прогулкой. Несомненно, он остался под сильным впечатлением от увиденного, даже после просмотра видео переполняют эмоции.

– Вода просто ударяется о камень и летят брызги, что в этом такого, почему организм так реагирует на такие вещи, откуда такой всплеск эндорфина и дофамина?

Приморская природа во время тайфуна действительно удивительна: огромные волны, солнечные лучи, играющие на поверхности воды. Впрочем, не будем подробно описывать и лучше дадим вам возможность самостоятельно полюбоваться красивыми видами.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» поинтересовался у путешественника, было ли ему страшно во время съемки.

– Это не первый раз, когда я снимаю разгул стихии в Приморье, поэтому ни капельки страха я не испытал, опыт есть. Если сравнивать «Хиннамнор» и «Майсак», то второй был более волнительным: его волны достигали 10 метров, а здесь 3-4.

Антон Конобиевский известен своими видеопроектами. Спустя несколько месяцев путешествий в январе 2022 года он презентовал свой фильм «Привет, Пап! Автомобильное путешествие через всю Россию в одиночку». Подробнее о своей кинокартине и долгой поезде по России блогер рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Также он снимал одни из самых мощных тайфунов, которые обрушивались на Приморье за последние несколько лет.

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