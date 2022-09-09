Почти тысяча домов в Приморье оказалась под водой из-за тайфуна Hinnamnor

Света нет в 35 селах. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье продолжают устранять последствия тайфуна Hinnamnor. Большое внимание сотрудники оперативных служб уделяют восстановлению дорог и электроснабжения в городах и села, однако высокий уровень воды мешает развернуть полномасштабный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

Как поделились в минГОЧС, в Приморья подтоплен 991 дом, 1072 придомовые территории, стихия повредила 34 моста, поэтому 40 населенных пунктов остаются отрезанными, света нет в 35 селах.

Два пункта временного размещения развернули в Арсеньевском городском округе и в Дальнереченском районе. В ПВР находится 21 человек, среди них один ребенок. На территории края планируют создать еще 15 пунктов вместимостью в 980 человек.

Представители ведомства уточнили, что аварийно-спасательными работами занимаются 396 человек и 252 единиц техники. В четверг, 8 сентября, два вертолета МИ-8 МЧС России в Лазовский, Ольгинский и Чугуевский округа доставили 3,2 тонны гуманитарного груза – воду, газовые баллоны, плиты и хлеб.

– На 9 сентября спланировано привлечение трех вертолетов для доставки грузов гуманитарной помощи, эвакуации пострадавшего населения из отрезанных населенных пунктов, а также передислокации сил и средств в Ольгинском и Лазовском муниципальных округах.

Сложная обстановка по-прежнему наблюдается в Лазовском округе, здесь подтопило 69 домов. Транспортное сообщение нарушено с девятью населенными пунктами, а именно с селами Беневское, Валентин, Глазовка, Киевка, Кишеневка, Преображение, Свободное, Черноручье и Чистоводное. Повреждено 18 мостов, в 15 селах нет света.

По словам представителей ГОЧС, основная задача – наладить транспортное сообщение и восстановить подачу света, работы проводятся вместе с сотрудниками МЧС.

Напомним, что тайфун обрушился на Приморья 6 сентября и принес массу неприятностей. Многие мосты и дороги пострадали от удара стихии. И все же некоторые жители края смогли насладиться удивительными видами, которые подарила непогода.

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