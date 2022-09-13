В Артеме пожарные спасли трех человек из горящего дома, среди них был маломобильный

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В доме на улице Лазо в Артеме загорелся двухэтажный дом накануне, 12 сентября. Пожарные среагировали очень быстро и уже спустя 6 минут были на месте. В отрезанных дымом квартирах оказались заперты трое человек, один из которых был маломобильный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

До приезда пожарных из дома самостоятельно выбрались 15 жильцов. Тех, кого дым отрезал от выхода, спасли специалисты МЧС. Возгорание началось в подвале и не успело перекинуться на квартиры. И хотя помещение сильно повредил огонь, никто не пострадал. Дознавателям еще предстоит уточнить ущерб.

Причину произошедшего пожара пока устанавливают. А мы напоминаем, что пожары в Артеме в последнее время участились. «Комсомольская правда - Владивосток» писала про загоревшееся там популярное кафе. Годом ранее пожар в центре Артема серьезно напугал горожан.

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