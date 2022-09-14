Очевидцы: мужчина, переживший нападение леопарда в Приморье, отбился табуреткой

Хищника заметили в селе Красный Яр накануне, 13 сентября. Но тогда он показался безобидным. Фото: соцсети, Telegram-канал Newsfokino

Нападение леопарда на человека произошло в селе Красный Яр. На месте работают специалисты ФГБУ «Земля леопарда» и Охотнадзора, уточнила «КП» в ведомствах. Появились первые детали истории, которые очевидцы рассказали в социальных сетях.

Сообщается, что хищник зашел на приусадебную территорию участка. Мужчина якобы закрылся на веранде, тогда леопард попытался кинуться на окно. Герою историю пришлось отбиваться табуреткой. Поведение хищника, подчеркнем, нетипичное – обычно дальневосточный леопард боится людей.

Неизвестно, госпитализировали ли мужчину: информация об этом разнится. «КП» точно известно от специалистов, что все случилось в 30 километрах от границ нацпарка «Земля леопарда» у села Утесное. Видеокадры и полная история доступна в отдельном материале.

Напомним, что в Приморье уже случалась похожая история. Женщина отбилась от медведя лейкой, чтобы спасти дочь и внуков. За эту ее наградили депутаты Заксобрания Приморья.

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