Архивные кадры. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье после нападения леопарда на человека специалисты ФГБУ «Земля леопарда» отправились в село Красный Яр, чтобы отловить пятнистого. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток» ранее, хищник набросился на мужчину. Это нетипичное поведение для дальневосточного леопарда; обычно они боятся людей.

Жители села закрылись в своих домах с оружием наизготовку. Детей в школу не пустили. Есть информация, что леопард болен – вероятно, бешенством, однако пока специалисты не могут подтвердить это.

Практически в одиночку от опасного хищника смог отбиться мужчина в селе Утесное. Он отогнал леопарда табуреткой, стукнув предметом прямо по телу животного. Как именно хищник оказался на приусадебном участке еще непонятно, возможно, пятнистого привлекла какая-то пища. Нападение произошло в 30 километрах от границы заповедных земель, где обитает леопард.

– Зафиксированы следы жизнедеятельности хищника, а также замерены отпечатки лап. Размер пятки в 5, 5 сантиметра подтверждает, что в село Красный Яр зашла самка леопарда, – уточнили в ФГБУ «Земля леопарда».

О том, что произошло и видеокадры шокирующего нападения – в отдельном материале «КП».

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