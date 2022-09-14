Из-за испорченных тайфуном дорог в Приморье появятся новые внутренние авиарейсы

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Лазовском районе после шторма пострадали многие дороги. Их ремонтом сейчас занимаются дорожные службы. А пока эти работы идут и транспортного сообщения с краевым центром нет, авиакомпания «Аврора» выполнит дополнительные рейсы Владивосток – Преображение – Владивосток. Dv.kp.ru публикует расписание всех маршрутов со ссылкой на пресс-службе авиакомпании.

13 сентября будет всего один рейс: вылет из Владивостока в 16:55 – прибытие в Преображение 17:45. Обратно из Преображения самолет полетит в 18:15 и будет во Владивостоке уже в 19:15.

А вот 14 сентября планируется уже два рейса. Первый вылетит из Владивостока в 11:45 и прибудет в Преображение в 12:35. В 13:05 он полетит из преображения и приземлится во Владивостоке в 14:05. Расписание: 16:55 Владивосток – 17:45 Преображение, в 18:15 вылет из Преображения – 19:15 прибытие во Владивосток.

15 сентября вылет в 17:20 из Владивостока – 18:10 Преображение. Обратный маршрут стартует в 18:35 из Преображения до Владивостока, где самолет будет уже в 19:35.

16 сентября полет по маршруту состоится в 13:25 из Владивостока – 14:15 Преображение, в 14:40 вылет из Преображения – прилет в 15:40 во Владивосток.

17 сентября рейс стартует в 15:35 из Владивостока и прибывает в 16:25 в Преображение, обратно он вылетает в 16:50 из Преображения и приземляется в 17:50 во Владивостоке. 18 сентября состоится последний дополнительный маршрут. Вылет в 11:35 из Владивостока – прилет в 12:25 в Преображение, затем в 12:50 из Преображения он полетит обратно и приземлится в 13:50.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала об увеличении маршрутов в графике Единой дальневосточной авиакомпании до 390. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. О последствиях тайфуна «Хиннамнор» читайте в отдельном материале «КП».

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