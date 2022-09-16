Клава Кока на концерте 4 сентября 2022 года. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Информационное поле Владивостока «гудит» из-за якобы скандального концерта певицы Клавы Коки. Как уже писала dv.kp.ru, артистка прокомментировала шум вокруг ее выступления напротив храма с нецензурной бранью. Клава заявила, что 4 сентября выступить в честь Дня знаний и Тигриного саммита ее пригласила администрация: место певица не выбирала, программу никто из многочисленного числа организаторов изменять не просил. Матов не было.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в администрацию. В пресс-службе отметили, что звезда оказалась самой востребованной среди молодой публики – аудитории готовящегося праздника. Вот ее и пригласили, а школьники – охотно приняли. При этом в мэрии признали, что нашумевшая песня из репертуара Клавы Коки все-таки не особо подходила молодежи:

– Администрация Владивостока признает, что отдельная композиция «Пьяную домой», которая также оказалась в программе выступления, была неуместна на фестивале, который был организован в рамках празднования Дня знаний. Приносим свои извинения горожанам. Данный опыт обязательно учтут при проведении подобных мероприятий, – рассказали корреспонденту.

Напомним, Клавдия Высокова уточнила, что ее лейбл Black Star будет разбираться с этой ситуацией – вероятно, в суде. Она опровергла то, что была в «полуголых нарядах» (артистка выступала в топе, юбке и плаще). Про оскорбление чувств верующих, которое ей, по неподтвержденным данным, вменяли, она назвала необоснованным обвинением. Артистка, по ее словам, даже не видела поздним вечером из-за темноты, что выступает перед храмом. В свой манере за Высокову вступился Отар Кушанашвили: сказал, что организаторы сами должны были понимать, чего ожидать.

Клава Кока, к слову, считает, что скандал раздули с определенными целями. В обращении она не раз напомнила, что не стала бы пропевать брань в микрофон (фразу «мне по*» из упомянутой песни владивостокские родители сочли нецензурщиной). Мы, в свою очередь, напомним, что публика, в основном, осталась в восторге от концерта.

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