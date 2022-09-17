Гастрономический символ Владивостока может не вернуться на улицы города

Редакция пообщалась с городской администрацией. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жители Владивостока давно интересуются вопросом, куда исчезли киоски с корейскими паровыми пирожками, пропажу которых заметили еще в январе 2022 года. «Комсомольская правда – Владивосток» попыталась разобраться, когда же вернуться пян-се.

Реализацией пирожков в городе занимались два предприятия – ИП Алексей Чернов и ООО «Синэргос». При этом фактически производитель один – «Синэргос».

Ранее торговлю пян-се зимой не сворачивали даже при самых минимальных температурах и метелях. В январе этого года Алексей Чернов прокомментировал исчезновение ларьков и отметил, что знаменитый приморский деликатес вернется на улицы с наступлением тепла, с рембрейдингом и 8 дополнительными киосками. Лето закончилось, но паровые пирожки на улицах города так и не появились.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с администрацией приморской столицы, чтобы во всем разобраться.

– Места выделены, запрета на торговлю у предпринимателя- нет.

Также редакция пообщалась с компанией «Синэргос». Сотрудник ответил, что еще неизвестно, вернутся ли пян-се на улицы города. Поэтому вопрос, смогут ли жители и гости приморской столицы вновь насладиться паровыми пирожками, остается открытым.

Напомним, что в эту субботу, 17 сентября, в дальневосточной столице проходит фестиваль пян-се и милкиса.

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