Вспыхнули, как спички: языки пламени уничтожили несколько жилых зданий в Приморье

Один из пожаров произошел поздно ночью. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье за прошедшие сутки загорелись два дачных дома. Первое возгорание произошло в поселке Таежное Надеждинского района, второе – в Уссурийске, на следующий день после празднования дня города. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Сотрудникам пожарной охраны из поселка Таежный позвонили в 2:28. Приморцы сообщили о возгорании дачного дома. Специалисты оперативно отправились на борьбу с пламенем. К моменту их прибытия огонь полностью охватил здание, а в общей сложности он уничтожил около 40 квадратных метров.

Второй пожар произошел в Садовом некоммерческом товариществе Южный в Уссурийске. Из-за огня пострадали 25 квадратных метров площади дома.

Во время возгорания никто не погиб и не пострадал. Специалисты выясняют сумму ущерба и что могло стать причиной появления пламени.

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