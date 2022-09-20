Бросил одну голодать: в Приморье сельчанину, который увел девочку в лес, вменяют покушение на убийство

Личность подозреваемого установили, мужчину арестовали. Фото: СУ СК РФ Приморья

В Приморье задержали и арестовали мужчину, который увел пятилетнюю Кристину из дома в селе Новосысоевка. Ранее судимый сельчанин отдыхал у знакомых, девочка играла на придомовом участке и вдруг исчезла. Новые детали истории привели в пресс-службе Следственного Комитета Приморья.

Потерпевшая пропала 2 июля примерно в 16 часов. Вечером 3 июля счастливые вести облетели край – 5-летняя Кристина вышла из леса самостоятельно. Живая, хоть и голодная. Как писала «КП», уже тогда подозрения пали на знакомого семьи.

Как уточнили в СУ СК РФ, девочка пояснила, что в лес ее повел сельчанин. Следователи считают, что 49-летний мужчина специально бросил ребенка в лесу. Обвинение по статье о покушении на убийство несовершеннолетней ему предъявили заочно еще во время поисков.

– Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, с участием фигуранта проведена проверка показаний на месте, – рассказали в пресс-службе.

Мотив мужчины остается неясным. Возможно, он действительно хотел сделать что-то кошмарное с девочкой, но передумал. Кристину он попросил «ждать» и ушел. В то же время семья Кристины признана неблагополучной. У матери еще четверо детей.

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