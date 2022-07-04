Появились новые подробности о пятилетней девочке, которую мужчина увел в лес в Приморье

В Приморье Следственный комитет озвучил новые подробности о пропаже в лесу пятилетней девочки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет по Приморью озвучил новые данные о девочке Кристине (имя здесь и далее изменено), которую 2 июля в селе Новосысоевка Яковлевского района мужчина забрал из дома и увел в лес. Новость о пропаже ребенка взбудоражила неравнодушных жителей края, а на ее поиски отправились не только полицейские, но сотрудники Следственного комитета, МЧС, лесничие, военнослужащие МО и волонтеры «ПримПоиск».

Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе регионального СК, следователи опросили пятилетнюю девочку и выяснили детали ее исчезновения. Как оказалось, мужчина – друг семьи – взял ее с собой в лес для сбора дикоросов. Там он сказал ей ждать его и ушел, но так и не вернулся. Когда стемнело, ребенок прилег отдохнуть и проспал всю ночь. Утром малышка, которую искусали комары и мошки, пошла домой, где ее уже все искали. 49-летний же мужчина, который оставил несовершеннолетнюю одну, пропал, сейчас продолжаются его поиски.

Как уже писала «КП», накануне подозреваемый гостил у многодетной семьи, которая состоит на учете в органах опеки. Когда он ушел, родители пятилетней Кристины обнаружили, что она пропала, поэтому заподозрили в этом их знакомого. Особую тревогу матери вызвало то обстоятельство, что раньше он отбывал срок за педофилию в 2004 году. После исчезновения ребенка полицейские завели уголовное дело по статье «Убийство», а в доме девочки провели обыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Приморье пропала маленькая девочка. К этому может быть причастен мужчина, гостивший у семьи накануне

Вместе с ребенком полиция разыскивает и 49-летнего жителя Новосысоевки (Подробнее...)

Появились новые подробности в истории о пропаже пятилетней девочки в Приморье

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (Подробнее...)

В Приморье завершились поиски светловолосой девочки

Ребенка нашли неподалеку от леса (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.