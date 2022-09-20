Коррективы в состояние дороги внес и тайфун «Хиннамнор». Фото: принтскрин видео.

Дорога Раздольное-Хасан – одна из главных трасс регионального значения. Как неоднократно писала «Комсомольская правда – Владивосток», за лето полотно знатно износилось, хотя и так было в аварийном состоянии. Коррективы внес и тайфун «Хиннамнор», ударивший по региону 6-8 сентября. Официального подрядчика, который занялся бы ремонтом убийственной для подвески дороги, еще не нашли, рассказали «КП» в региональном минтрансе.

– Контракты находятся на стадии заключения, ориентировочно в течение этой недели контракты будут заключены.

Собеседники издания добавили, что главный краевой подрядчик – АО «Примавтодор» – ведет профилактические работы на начальных километрах дороги. При этом основная техника организаций направлена на ликвидацию последствий ЧС, ведь многие поселки оказались отрезаны от «большой земли». Тайфун смыл мосты, дороги и переправы. Заняться проблемным участком просто некому.

Напомним, что ранее ООО «ДСК», ответственного за ремонт участка с 3 по 16 километр дороги и с 203 по 209-й, внесли в список недобросовестных подрядчиков. С работ организацию сняли со штрафом: руководство не смогло согласовать сроки, да и непогода не подсобила. На эти участки и будут заключены два контракта.

Пока что машины, по словам очевидцев, утопают в глине и разбивают «ходовку». Стоит отметить, дорога – важная часть инфраструктуры для сообщения с погранпереходом Краскино-Хунчунь. На фоне роста грузооборота с Китаем и сложной эпидемиологической ситуации в Поднебесной затянувшийся ремонт трассы доставляет массу проблем. На протяжении лета фуры стояли с прицепами и товаром. И причины не только в плохой дороге.

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