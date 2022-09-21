Совсем скоро батареи станут горячими в домах приморцев

В некоторые населенные пункты Приморья тепло поступит уже в сентябре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальные службы Приморья завершают подготовку оборудования к предстоящей зиме. Готовность районов края к отопительному сезону – почти 100%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас коммунальщики подготавливают дома, тепловые сети, водопроводное хозяйство к отопительному сезону и готовятся подавать тепло в некоторые населенные пункты Приморья уже в сентябре. Отметим, что температура в Приморье уже начала опускаться до +1°C.

Готовность городов и районов Приморья к отопительному сезону приближается к 100%. Фото: Правительство Приморского края

Раньше всех отопительный сезон начнется в северных районах края, первым станет Тернейский округ. В конце сентября батареи потеплеют в детских садах, а позже начнут отапливать и дома.

– За лето в крае проделан большой объем ремонтов. Заменено несколько десятков труб теплотрасс, котлоагрегаты на котельных, оборудование бойлерных и тепловых пунктов, – сказала заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко и уточнила, что этой зимой в регионе начнут действовать новые газовые котельные в Уссурийске, Новом и Фокино.

Также она добавила, что в 2022-м на подготовку к отопительному сезону в Приморье направлено почти в три раза больше денег, чем в прошлые годы.

Напомним, что приморские синоптики уже озвучили, чего ожидать от погоды в Приморье в предстоящем октябре.

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