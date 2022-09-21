Теплосети Владивостока готовы к новому отопительному сезону уже на 97%

Тепло в дома столицы Приморья должно поступить своевременно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столица Приморья во всю ведет подготовку к новому отопительному сезону. По сообщению пресс-службы мэрии, на данный момент к подаче тепла готовы 97% теплосетей в городе. В этом году специалисты МУПВ «ВПЭС» отремонтировали общей протяженностью 15 километров теплотрасс. При этом текущий ремонт после гидравлических испытаний провели на 9 километрах коммуникаций, а на 6 – реконструкцию.

ВПЭС обслуживает объекты теплоснабжения и тепловые сети. Как неоднократно сообщала «КП-Владивосток», многие городские коммуникации сильно изношены, иногда специалистам приходится выезжать по одному и тому же адресу несколько раз. На полную модернизацию нужны огромные деньги и силы. Поэтому работы проводятся поэтапно.

В этом сезоне капитальный ремонт с полным восстановление тепловой изоляции прошел на Свеланской, 145, и рядом с Народным проспектом, 11. На завершающем этапе сейчас реконструкция сетей на Сабанеева, 13 – Луговой, 74, Хабаровской, 34-26, Адмирала Юмашева, 14г, Луговой, 54-66 (1-й участок), Ивановской, 2, Зои Космодемьянской, 16 – 2-я Поселковой, 28, Гульбиновича, 8, Фадеева, 6в и 12а.

Также бригады ВПЭС заменили насосные агрегаты, воодоподогреватели и другое оборудование на 17 объектах в городе. Ремонт строительных конструкций завершился на 10 центральных тепловых пунктах и 7 тепловых насосных станциях.

– На всех остальных объектах теплоснабжения завершен профилактический ремонт тепло-электротехнического оборудования. Сейчас предприятие ведет работы по ликвидации порывов на тепловых сетях после проведенных осенних гидравлических испытаний. В общей сложности из 1268 порывов (включая весенние испытания) устранено 1203. Осталось устранить 85, – отметили в администрации города.

За этот год после аварийных работ на теплотрассах ВПЭС после зимы восстановлено и благоустроено 605 объектов. Еще 37 предстоит благоустроить.

Как обратиться во ВПЭС:

- через чат-бот https://t.me/vpesvl;

- на сайте www.vpes.ru в разделе «Отключения»;

- по телефону кол-центра 209-9000;

- через WhatsApp-приемную по тел. +7 984-199-90-00.

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