Вечером во Владивостоке может начаться гроза. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 23 сентября, на юго-западе Приморья ожидаются дожди, которые усилятся вечером, на остальной территории края осадки небольшие. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Воздух в крае прогреется до +14…+24°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером ожидается дождь, также возможна гроза. Сильные порывы юго-восточного ветра. Столбики термометров в приморской столице покажут до +16…+18°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшие осадки, есть вероятность появления грозы. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха поднимется до +19…+21°C.

В Находке также облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный, во второй половине дня усилится. Воздух прогреется до +20…+22°C.

Напомним, что уже известна погода на предстоящие выходные. В ночь на субботу, 24 сентября, китайский циклон принесет в край дожди различной интенсивности, а температура воздуха поднимется до +6...+13°C. Днем часть осадков прекратится, потеплеет до +17…+22°C. А в воскресенье, 25 числа, в Приморье ожидается солнце.

Также синоптики края рассказали о том, какая погода ждет жителей края в октябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода на октябрь 2022 года в Приморье: метеорологи ответили, стоит ли готовиться к сильным холодам

Синоптики из Приморья рассказали, какой будет погода в октябре 2022 года (подробнее...)

В последние выходные сентября циклон испортит погоду в Приморье

Дожди обрушатся на край в субботу, 24 сентября (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.