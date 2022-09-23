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Владивосток23 сентября 2022 2:41

Во Владивостоке на два дня перекроют участок дороги на Абрекской

Связано это с ремонтом сетей водоотведения
Павел САХАРОВСКИЙ
Автолюбителей просят с пониманием отнестись к ограничениям.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к ограничениям.

Фото: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока предупреждает местных автолюбителей об ограничении движения и парковки.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в приморской столице перекроют участок от Светланской, 155, до Абрекской. Ограничения введут из-за аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения. Стартуют они 24 сентября в 8:00, а закончатся они 26 сентября в 20:00.

Жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что в субботу в столице Приморья пройдет марафон «Мосты Владивостока». Участникам предстоит преодолеть дистанции в 5, 10, 21 и 42 километра, а также в 1 километр для детей и паралимпийцев.

Из-за этого мероприятия во Владивостоке перекроют большое количество дорог. Ограничение парковки и движения автомобилей начнутся в 7:50, а закончатся в 13:22. С подробным списком улиц, которых коснутся запреты можно ознакомиться в нашем материале.

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