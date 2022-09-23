Для ремонта многострадальной курортной трассы в Приморье нашли подрядчика

Фото: пресс-служба правительства Приморья

На автодороге Раздольное-Хасан, известная своей многострадальной историей, начнется ремонт. Ранее для реконструкции полотна не могли найти подрядчика после оплошностей прошлой компании – ее внесли в реестр недобросовестных подрядчиков и отстранили от работ. К обновлению участка от села Нежино Надеждинского района приступит ООО «Магистраль», выигравшая муниципальный аукцион на контракт.

Специалисты вышли на работы накануне, 22 сентября, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Начнут ремонт на участке с 12 по 15 километры с замены грунта, позже пройдут подготовительные работы для ремонта земляного полотна. Автодорогу полностью обустроят до конца ноября 2022 года, такие планы озвучили в компании.

– Работы продолжатся и на 200-х километрах дороги Раздольное – Хасан, на подъезде к Хасану. Кроме того, этот же подрядчик сейчас занимается здесь восстановлением мостовых сооружений: четыре моста отремонтированы в рамках нацпроекта «БКД» более чем на 60 %, – отметили в пресс-службе регионального правительства.

Одна из главных трасс регионального значения была в аварийном состоянии все лето этого года. АО «Примавтодор», основной подрядчик приморского правительства, провел профилактические работы, но дорога не входит в зону ответственности компании. Руководство же ООО «ДСК» (признано недобросовестным подрядчиком) сначала затянуло сроки ремонта, а потом не подготовило полотно к удару нескольких тайфунов. И без того проблемные участки стали кошмаром для автомобилистов.

Напомним, трасса является важным «мостиком» Приморья с погранпереходом Краскино-Хунчунь. Затянувшийся ремонт доставил фурам массу неприятностей.

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