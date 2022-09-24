Дожди с ветром испортят погоду в Приморье 24 сентября

В приморской столице потеплеет до +20°C. Фото: Андрей ЗАМАХИН

В субботу, 24 сентября, на север Приморья ожидается небольшой, а в некоторых районах умеренный дождь. Ветер западных направлений умеренный до сильного. Столбики термометров в крае поднимутся до +15...+22°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер умеренный западных направлений. Температура воздуха в приморской столице достигнет +18...+20°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, ветер западный умеренный. В городе потеплеет до +19...+21°C.

В Находке облачно, осадки не ожидаются. Ветер западный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +20...+22°C.

Напомним, что приморские синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь 2022 года. По информации синоптиков, в следующем месяце температура воздуха опустится до +3...+8°C, а на южном побережье достигнет +10°C. Эти показатели близки к средним многолетним значениям.

Количество осадков будет на уровне средней многолетней нормы, и только на севере края окажется выше.

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