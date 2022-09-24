В одну ночь в Приморье вспыхнули три автомобиля

Погибших и пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

За одну ночь в Приморье сгорели три автомобиля. Пожары произошли в разных населенных пунктах. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Первое возгорание случилось в поселке Смоляниново Шкотовского района. Ночью специалистам поступил тревожный звонок, после которого они отправились к месту пожара. Когда они прибыли, огонь полностью охватил легковушку и уничтожил около трех квадратных метров автомобиля.

О втором пожаре сообщили жители Лесозаводска, автомобиль загорелся на улице Ленинская. Через четыре минуты после звонка специалисты уже были на месте и тушили пламя. Огонь уничтожил пять квадратных метров машины.

Третья легковушка загорелась в Находке на улице Красноармейская. Пожарные были на месте через пять минут после звонка и тушили охваченную огнем машину. Пламя уничтожило четыре квадратных метра автомобиля.

Из-за пожаров никто не пострадал, специалисты выясняют, что стало причиной возникновения огня.

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