В Приморье на три дня перекроют дорогу к известному месту отдыха

Дорогу перекроют на следующей неделе. Фото: пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

Администрация Находки предупреждает автолюбителей о том, что на три дня перекроют дорогу в сторону популярной бухты. Связано это со строительно-монтажными работами.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, ограничения движения введут через дорогу в сторону бухты Триозерье. Действовать они будут три дня: с 26 по 29 сентября (координаты пересечения – 42.740022, 133.172505). Дело в том, что компания ООО «ПО ТРАНСГАЗ» займется строительно-монтажными работами над переходом газопровода.

Для трассы Раздольное-Хасан нашли подрядчика, который принялся за восстановление дороги 22 сентября. На участке с 12 по 15 километры специалисты заменят грунт, а позже проведут подготовительные работы для обновления земляного полотна. Обустроить дорогу планируют до конца ноября этого года.

Напомним, что во Владивостоке из-за аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения с 24 сентября перекрыли дорогу на Абрекской. Снимут ограничения 26 сентября в 20:00.

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