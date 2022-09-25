Ремонт Русского моста во Владивостоке вновь сковал трассу на остров пробкой

Фото: онлайн-карты 2gis.

Водители Владивостока вновь попали в неприятную ситуацию. На Русском мосту образовалась огромная пробка в сторону одноименного острова. На 15:00 25 сентября несколько километров трассы окрашены в бордовый цвет на онлайн-картах. Вероятно, к вечеру затор образуется в обратном направлении, когда жители поедут во Владивосток.

Пробка сковала дорогу от Бархатной до середины моста в сторону острова. Все дело в ремонте вантов, трасса частично перекрыта по одной из полос в обоих направлениях. В такую же ситуацию водители несколько раз попали в августе: специалисты работали на автовышках в середине дня.

Ремонт может продлиться до вечера. Тогда затор образуется по полосе в сторону города.

Напомним, вантовый мост комплексно осматривали и ремонтировали после ледяного дождя в 2020 году. Для работ привлекли французских инженеров.

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