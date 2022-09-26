В последнюю неделю сентября в Приморье ожидается «бабье лето»

Синоптики озвучили подробный прогноз погоды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Понедельник, 26 сентября, выдался в Приморье достаточно теплым днем, осадки обошли край стороной. По прогнозу синоптиков портала «Примпогода», к нам вернется «бабье лето».

В ночь на вторник, 27 числа, ожидаются наиболее низкие температуры: на большей территории Приморья столбики термометров покажут до +5…+11°C, на северо-востоке они опустятся до -1…+4°C, на южном побережье потеплеет до +12…+15°C. Днем жители края почувствуют приход «бабьего лета». До середины недели температура воздуха в континентальных районах будет держаться в пределах +22…+28°C, на побережье +16…+21°C.

В четверг и пятницу, 29 и 30 сентября, на севере и побережье края потеплеет до +17…+23, а в остальных районах Приморья воздух прогреется до +24…+29°C.

Во Владивостоке на этой неделе существенный осадки не ожидаются, по ночам и утрам на город может опускаться туман, принося с собой слабую морось. Ночные температуры воздуха достигнут +12…+16°C, дневные +18…+22°C, в четверг столбики термометров поднимутся на 2-3 градуса.

Напомним, что первый снег может ворваться в Приморье уже в октябре. Правда накроет он только горные районы.

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