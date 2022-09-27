Иллюстрация из архива КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке воскресным вечером накануне, 26 сентября, произошел серьезный пожар, омрачивший досуг отдыхающих. О возгорании сауны в гостинице на Пихтовой сообщили в 23:36. Семь человек специалисты МЧС эвакуировали с верхних этажей, рассказали в региональном ведомстве.

Пожарные прибыли оперативно: спустя всего семь минут после сообщения. На момент прибытия сауна была задымлена, дым отрезал от выхода семь человек на 3 и 4 этажах. Пострадавших вытащили с помощью специальных спасательных устройств. При этом еще 13 человек смогли эвакуироваться самостоятельно до приезда сотрудников МЧС.

В четырехэтажной гостинице выгорела сауна на площади в 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, однако специалистам еще предстоит установить причину и ущерб от пожара.

– Всего в тушении было задействовано 9 единиц пожарной техники, в том числе 1 автолестница и 33 человека личного состава, – заключили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о пожаре в гараже и частном доме в Артеме. А неделей ранее редакция опубликовала фоторепортаж сноса легендарного ТЦ «Максим» во Владивостоке, сгоревшего три года назад.

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