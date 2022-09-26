Частный дом едва не сгорел из-за пожара в Артеме

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артеме на улице Бакинских Комиссаров загорелся гараж. Пламя едва не перекинулось на жилой дом. Пожарные прибыли на место спустя пять минут после сообщения о происшествии.

Местные жители позвонили на пост сотрудников пожарно-спасательной службы 24 сентября в 11:24. Когда работники МЧС приехали на место ЧП – от постройки почти ничего не осталось. Гараж догорал, а пламя норовило переброситься на рядом стоящий жилой дом.

Специалисты ликвидировали угрозу, и трагедии удалось избежать. Боролись с огнем 11 человек личного состава и две единицы техники. В результате полностью уничтожен гараж площадью около 30 квадратных метров.

Во время возгорания никто не погиб и не пострадал. Сейчас выясняется сумма ущерба и причины возгорания.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что языки пламени уничтожили несколько жилых зданий в Приморье. Ранее ночной пожар в частном доме в Уссурийске поднял на уши хозяев.

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