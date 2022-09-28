Тематическая иллюстрация. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свою работу приостановят сразу три автомобильных пункта пропуска на китайской границе в Приморье с 1 по 3 октября 2022 года. Как рассказали в Уссурийской таможне, временное закрытие связано с государственным праздником в КНР.

График изменится до 4 сентября. В указанные дни пропуск товаров и транспортных средств ограничат на ДАПП «Полтавка», «Турий Рог» и МАПП «Краскино». В это время сотрудники Уссурийской таможни не будут находиться на рабочих местах

С 4 сентября погранпереходы заработают в прежнем режиме:

Полтавка – Дуннин ежедневно с 9.00 до 21.00;

Краскино - Хуньчунь ежедневно с 9.00 до 19.00;

Турий Рог – Мишань с понедельника по субботу с 11.00 до 19.00, воскресенье – выходной.

В ведомстве отметили, что режим работы МАПП Пограничный и железнодорожных пунктов пропуска ЖДПП Пограничный и ЖДПП Махалино не изменится.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала серию материалов, посвященных погранпереходам Приморского края. В отдельных материалах редакция рассказывала об ужасных состояниях пунктов пропуска и о том, какие меры предпринимаются для обустройства этих объектов. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью «КП» и вовсе охарактеризовал эту тему, как «свет далекой надежды».

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