Крыша крупного супермаркета вспыхнула в Приморье

Специалисты приехали к зданию через пять минут после звонка. Фото: telegram-канал @newsartema.

Пожар на крыше одного из супермаркетов в Артеме обеспокоил местных жителей. Огромные клубы черного дыма быстро привлекли к себе внимание прохожих: кто-то просто смотрел на пламя, а кто-то успел снять все на телефон. Возгорание удалось устранить.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, произошло все 27 сентября. В 18:45 специалистам позвонили и сообщили о том, что на крыше двухэтажного продовольственного магазина на Севастопольской разгорелось пламя. Через пять минут пожарные уже были на месте и тушили огонь.

На крыше здания горела холодильная установка, у которой повредилось 18 квадратных метров площади. Никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны. Огонь тушили семь человек с помощью двух пожарных машин.

Напомним, что на дня во Владивостоке загорелась сауна в гостинице на Пихтовой, а в Артеме пламя едва не уничтожило частный дом.

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