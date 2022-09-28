Мотоки Тацунори. Фото: принтскрин видео, предоставлено КП

Японский консул Мотоки Тацунори, прославившийся в медиа из-за подозрения в шпионаже во Владивостоке, отправлен в Москву. Ранее дипломата задержала ФСБ в дальневосточном центре: в одном из кафе города Тацунори пытался собрать секретные сведения.

– Да, улетает, как и было предписано. Сначала в Москву, потом, наверное, через Дубай – в Японию, – рассказал «КП» Андрей Броварец, глава представительства МИД РФ в приморской столице.

Собеседник издания порекомендовал СМИ не спекулировать на этой теме. По его словам, инцидент не хотели предавать огласке, чтобы не привлекать негативных последствий в сторону России. Во Владивостоке, сказал Андрей Броварец, при этом еще 10 аккредитованных генеральных консульств, 8 из них лояльно настроены к сотрудничеству.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что задержали Тацунори, вероятно, еще в прошлый четверг, 22 сентября. Неделя была дана на то, чтобы консул покинул страну. «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что Япония после скандала заявила обратный протест по дипломатическим каналам (ранее это сделал МИД РФ). В Стране восходящего солнца потребовали извинений.

Напомним, «КП» пообщалась с политологом из Приморья, чтобы оценить перспективы дальнейшего дипломатического сотрудничества Востока и дальневосточных городов.

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