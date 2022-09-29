Осадки в крае не предвидятся. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 29 сентября, в Приморье осадки не предвидятся, порывы ветра слабые, во второй половине дня усилятся. Столбики термометров в крае покажут до +18…+27°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного, во второй половине дня сменит свое направление на юг. В приморской столице температура воздуха поднимется до +19…+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, порывы ветра слабые, усилятся во второй половине дня. В городе потеплеет до +24…+26°C.

В Находке небольшая облачность, осадки не ожидаются. Ветер слабый до умеренного. Воздух прогреется до +23…+25°C.

Напомним, что приморские синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящий октябрь 2022 года. По информации специалистов, в среднем температура воздуха в крае достигнет +3…+8°С.

Также специалисты рассказали, когда стоит ждать первых снежных осадков.

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