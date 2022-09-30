Горячая линия для мобилизованных жителей Приморья переведена в круглосуточный режим

Вопросов о частичной мобилизации у жителей все еще много. Фото: Евгения ГУСЕВА

Горячая линия для мобилизованных жителей Приморского края поменяла формат работы. Во время брифинга замминистра цифрового развития и связи в регионе Игорь Виткалов объявил, что звонки принимаются в любое время. Ранее линия 122 работала с 8 по 20 часов по будням и до 19 часов в выходные. Об изменениях сообщили в региональном правительстве.

– Вечером и ночью звонки переадресуются на линию 122 где также работают специалисты, отвечающие на вопросы о частичной мобилизации граждан, – пояснил Игорь Виткалов.

Интересующую информацию, напомним, регулярно публикует портал Объясняем.РФ. Более того, «Комсомольская правда» открыла собственную горячую линию для консультаций и обращений, если вы обнаружили нарушения в частичной мобилизации. В Приморье создали центры поддержки для семей, в которых призваны запасники и резервисты.

Ранее в регионе объявили предельный возраст мобилизации. Уточнения – в отдельном материале.

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