Иллюстрация из архива. Фото: Алексей ФОКИН

Предприятия в Артеме объявили о начале поддержки тем сотрудникам, которые были вынуждены покинуть рабочие места из-за призыва по частичной мобилизации. Руководители некоторых компаний внимательно относятся к мобилизованным, выплачивают компенсации, дополнительные выплаты сверх оклада по собственной инициативе, сообщили в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

На артемовском «Дробильно-сортировочном заводе» для таких сотрудников предусмотрели финансовую помощь порядка 100 тысяч рублей, а также организовали специальный колл-центр для информационной поддержки и ответов на вопросы.

В ООО «Трансстроймеханизация» решением руководства помогают мобилизованным сотрудникам с комплектацией тактических рюкзаков, куда собирают носки, термобелье, подшлемники, спальники, фонарики и другую экипировку, которая будет полезна. Компания закупает резервистам и военнослужащим запаса, работающим на предприятии, укомплектованные аптечки и кнопочные телефоны.

В ООО «СпецСУ» опубликовали приказ о денежных выплатах сотрудникам, получившим повестки, в размере 70 тысяч рублей.

В Артеме и других городах Приморского края открыты центры поддержки семьям мобилизованных жителей и участников СВО по контракту. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что губернатор проинспектировал тренировочный полигон ТОФ после объявления частичной мобилизации.

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