Крышу дворца спорта «Юность» во Владивостоке приведут в порядок

Дворец спорта во Владивостоке. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке завершили аукцион, чтобы найти подрядчика для ремонта потолка во Дворце спорта «Юность». Юные пловцы временно занимаются в других бассейнах (тренировки «на суше» не отменены), а сами работы по обновлению крыши займут около 45 дней, сообщили в пресс-службе мэрии.

Важным подрядом займется ООО «Стросити», сейчас, уточнили в администрации, завершаются тонкости по офомлению документации. Заключение договора о предоставлении строительных услуг займет примерно 10 дней, затем компания приступит к ремонтным работам.

Обновление комплекса, как сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу дворца Ирину Бабакину, не мешает пловцам тренироваться. В сентябре прошли «сухие» занятия, а в октябре юные спортсмены смогут совершенствовать навыки в бассейнах спорткомплекса «Олимпиец» и школы № 82.

Аукцион на поиск подрядчика по ремонту кровли стартовал 14 сентября. Техническое задание гласит, что подрядчику нужно усилить железобетонные балки, устранить трещины, обновить водосток. Протечка кровли произошла во время ремонта Дворца спорта к Международным спортивным играм «Дети Азии», поэтому пришлось объявлять аукцион уже на новый вид работ. Управление по работе с муниципальными учреждениями Владивостока взяло ситуацию под свой контроль.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в дальневосточном центре продолжается локальный ремонт дорог по нескольким адресам. Не оставили без внимания и теплосети, которые, по заключению экспертов, сильно изношены. МУПВ «ВПЭС» займется большим проектом по модернизации инженерной инфраструктуры, на что выделено почти два миллиарда рублей.

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