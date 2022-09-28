Владивостокским теплосетям разрешили самую дорогую госзакупку. Рассказываем, зачем

Работами займется МУПВ «ВПЭС». Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке планируется масштабный ремонт изношенных теплосетей, на работы выделено больше 1,8 миллиарда рублей. На эти деньги специалисты МУПВ «ВПЭС» заменят больше 20 километров распределительных теплосетей, а также три центральных тепловых пункта.

МУПВ «ВПЭС» объявило открытый конкурс, чтобы выбрать подрядчика, который займется реконструкцией сетей города. Подать свои заявки желающие могут до 10 октября, а 13 числа начнется рассмотрение и отбор кандидатов. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали в пресс-службе организации.

На ремонтные работы предусмотрено больше 1,8 миллиарда рублей. Фонд национального благосостояния России направил около 1,5 миллиарда рублей, оставшиеся 300 миллионов выделят из краевого и муниципального бюджетов. За последние 10 лет – это крупнейшая сумма, которая пойдет на реконструкцию теплосетей.

Большее внимание специалисты уделят замене труб в Первомайском и Фрунзенском районах. Как рассказал директор МУПВ «ВПЭС» Алексей Редькин, в районе улицы 50 лет ВЛКСМ специалисты планируют переложить почти все сети, то есть 14 километров теплотрасс. Ремонтные работы также начнутся на 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Гризодубовой и на других улицах.

В этом году организация выполнит проектирование, а в апреле 2023 года начнется реконструкция.

По словам специалистов, теплосети в приморской столице изношены на 90%, именно поэтому им нужна модернизация, чтобы изменить их качество и улучшить надежность. Не раз во Владивостоке из-под земли били огромные гейзеры, затапливающие дороги, а люди на некоторое время оставались без воды.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков упоминал, что администрация выделит деньги на обновление теплосетей.

- Я буду рыть, обладая пониманием фактической картины, я буду рыть, - ответил мэр журналистам на замечание о том, что работы могут стать проблемой.

Напомним, что во Владивостоке после ремонта благоустраивают набережную Спортивной гавани.

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