Во Владивостоке заработали пункты сбора гуманитарной помощи военнослужащим

Грузы отправляют военнослужащим, выполняющим задачи в рамках СВО на Украине. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке открылся сбор помощи для военнослужащих, которые выполняют боевые задачи специальной военной операции. Пункты оборудованы в разных районах дальневосточного центра, сообщили в мэрии.

Приносить можно нательное белье, термобелье, средства личной гигиены, салфетки (особенно бактерицидные), калорийное питание в мягких упаковках (например, шоколадные и протеиновые батончики, сгущенное молоко), различные медикаменты, печи и баллоны, фонари, системы освещения, спальные мешки.

Пункты сбора будут работать с понедельника по субботу с 10 до 16 часов по следующим адресам:

Мордовцева, 12, холл 1 этажа;

Калинина, 116, кабинет 23 (здание администрации Первомайского района);

Ильичева, 15, 2 этаж, актовый зал (здание администрации Первореченского района);

Снеговая, 31 (клуб соединения морской пехоты Тихоокеанского флота).

Как уже писала «КП», вопросы по сбору помощи можно задать по телефону горячей линии Центра оказания социальной и психологической поддержки семьям мобилизованных и участвующих в СВО военнослужащих, его номер: 2750-703.

Напомним, некоторые предприятия Приморья готовы оказывать поддержку мобилизованным.

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