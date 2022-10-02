Наличие болезни можно доказать соответствующей справкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель военного комиссара в Приморье Андрей Курбанов ответил на вопрос, могут ли мужчины и женщины с заболеваниями получить повестки и почему. Обращение полковника привели в пресс-службе правительства Приморья.

По закону об изменениях в состоянии здоровья жителям, пребывающим в запасе, нужно сообщать заранее военному комиссариату. В рамках частичной мобилизации медицинское освидетельствование не проводят. Алгоритм действий, если неподлежащий мобилизации запасник или резервист получил повестку, следующий.

Жителю необходимо обратиться к медицинскому сотруднику военного комиссариата с жалобой на состояние здоровья. Если есть основание, медик направляет призывника за справкой в профильное медучреждение.

– Если имеются признаки заболевания, по которым определяется категория пригодности к военной службе «Г» (временно не годен) или «Д» (не годен к военной службе), гражданин направляется на медицинское освидетельствование с целью определения возможности исполнения обязанности военной службы, – рассказал полковник Андрей Курбанов.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала о нескольких вариантах того, куда сообщить о нарушениях в проведении частичной мобилизации. Заместитель регионального комиссара также уточнил предельный возраст призыва.

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